Mooglik skoalfúzje tusken OSG Singelland en Burgemeester Harmsmaskoalle

Dêrtroch komme de skoalorganisaasjes ûnder druk te stean, sizze de bestjoeren. It liket har dêrom better om it skoaloanbod ûnder ien bestjoer te bringen. Dat soe de posysje fan it iepenbier ûnderwiis yn de regio sterker meitsje.

OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaskoalle sette yn op in bestjoerlike fúzje per 1 jannewaris takom jier.