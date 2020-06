Sporter fan de Wike: Ramon Jongschaap

Hy hat ferline jier, doe't hy 17 jier wie, syn debút makke op de triatlon en hat dy folbrocht. Dat is op himsels al in prestaasje fan grut formaat, mar Jongschaap wie ek de jongste en pakte as iennichste dielnimmer ûnder de 20 jier de oerwinning yn syn leeftiidskategory. Mei in tiid fan 13:24:47 kaam er yn Almere oer de einstreek.

Trainingen

Syn trainingen gean gewoan troch. Sa'n tweintich oeren yn 'e wike. Efter hûs wei yn de Ljouwerter wyk Camminghabuorren springt er yn it wetter fan it Alddiel. De Bonke swimt er troch, wêrnei't er him klear makket foar it fytsen. "Ik ben heel erg op zoek naar het einde. Wat is er mogelijk? Wat kan ik bereiken, hoe ver kan ik gaan. Eigenlijk wil ik steeds sneller en harder gaan", fertelt Ramon.