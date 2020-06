It digitale Oerol sit der hast alwer op. Freed is de lêste dei fan it festival dat gewoanwei op Skylge is. No koene minsken, wêr't se ek wiene, it festival belibje fan achter de kompjûter wei. De measte foarstellingen, keunstwurken en oare aktiviteiten waarden makke en streamd fan it eilân ôf. Ferslachjouwer Wendy Kennedy wie de hiele wike al foar ús op Skylge. Sy gie op syk nei de digitale Oerol-belibbing.