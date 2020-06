Terrorismefertochte (24) út Syrië oppakt yn asylsikerssintrum Balk

De plysje hat ôfrûne tiisdei yn it asylsikerssintrum yn Balk in 24-jierrige man út Syrië oanhâlden op fertinking fan belutsenheid by in terroristyske organisaasje. Neffens it Iepenbier Ministearje hat hy yn 2015 en 2016 yn Syrië nei alle gedachten dielnommen oan de islamityske groep Ahrar Al-Sham.