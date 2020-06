Sitte by it kanaal mei de angel en de sinne op it gesicht. Foar de 80-jierrige frou Van den Berg-Klaassens fan Grou is dat it moaiste dat der is. En it makket har neat út wat se fangt. Frou Van den Berg kin it moai foar har hûs oer dwaan. "Foar my is dit it bêste medisyn dat der is."