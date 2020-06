Iepenbier Ministearje easket 1,5 jier sel foar Lemster bernelokker

Foar it Iepenbier Ministearje stiet fêst dat de man fan De Lemmer yn novimber 2018 in famke fan 9 jier seksuele hannelings by him ferrjochtsje litten hat. Dat barde op in carpoolplak by Eastersee. It famke fytste fan skoalle nei hûs. De man stie dêr mei syn bus, seit it IM. De plysje hold him nei eardere ynsidinten yn de gaten en hie in stjoerder ûnder de wein pleatst.

Bern ha detaillearre ferklearre

De man soe yn de seis moannen dêrfoar trettjin bern út syn bestelbus wei oansprutsen hawwe. Dat barde ûnder mear yn Frjentsjer, Balk, Eksmoarre en Damwâld. De bern hawwe detaillearre ferklearre, fynt de offisier fan justysje. Sy fertelden by de plysje dat de man harren de rûte nei in winkel frege. Doe't se tichterby kamen, seagen se dat hy gjin broek oan hie en oan syn geslachtsdiel siet.