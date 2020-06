Dasseboarch by It Hearrenfean: "Dit is unyk, dit moatte wy diele"

Ien fan de earste opnamen dy't Pyt makke hat, is fuort al frij unyk. "Sjochst in mantsje en in froutsje en dy binne drok oan it pearen en dan komt ynienen fan de rjochterkant in tredde das yn byld. Dy tredde wol ek meidwaan en syn plakje feroverje, mar dêr binne de oare twa it net mei iens en dy helje feninich út", fertelt Pyt. "Dy tredde das haw ik letter noch wol wer ris sjoen, mar de lêste moanne eins net mear. Dus de earste hat it wûn fan de yndringer."

Bylden op ynternet

De bylden dy't Pyt makket mei syn kamera komme op de webside fan it Fryske Gea te stean, Op dy wize wolle sy elkenien meigenietsje litte fan dizze bysûndere bylden. "It is fansels in hiel mysterieus bist, mei in hiele bysûndere libbenswize. Dit is unyk, dit moatte we diele. Mei dizze bylden krije jo echt in kyk yn it libben fan in das", fynt Sietske Rintjema.