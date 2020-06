UPDATE: A7 rjochting Fryslân wer frij, camper fan 'e dyk helle

Op de A7 tusken Fryske Peallen en Marum is freedtemoarn in camper op 'e kant op 'e dyk terjochte kaam. Hoe't dat krekt barre koe en oft der ien ferwûne is, is net dúdlik. De sneldyk rjochting Fryslân wie in skoft ôfsletten, mar waard yn 'e rin fan de middei wer frijjûn.