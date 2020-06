Swierferwûne by stekpartij op stasjon Ljouwert; fertochte oanhâlden

De plysje is mei ferskate ienheden útriden. Yn earste ynstânsje waard der ek in traumahelikopter oproppen. Dy is lykwols weromkeard.

De plysje docht op dit stuit ûndersyk. Minsken dy't wat sjoen hawwe, wurdt frege kontakt op te nimmen mei de plysje fia 0900-8844 of har te melden by de plysje op it plak fan it ynsidint.