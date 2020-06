Plysje Ljouwert ferskate kearen yn aksje tsjin lûdsoerlêst

It begûn tongersdeitejûn mei in melding fan lûdsoerlêst út in wente oan de Foarstreek. De bewenners reagearren net doe't der oanbelle waard. It lûd stie binnen sa hurd dat de plysje besleat mei lûds- en ljochtsinjalen de bewenners te warskôgjen. Dat die fertuten. De haadbewenner krige dit kear allinnich in warskôging.

Oan it begjin fan de nacht waard de plysje oproppen nei de Lijsterstrjitte. Dêr waard in proses-ferbaal útdield. Net folle letter wie it raak yn de Sacramentstrjitte. Om't de bewenner de nacht dêrfoar ek al in warskôging krigen hie, krige er dit kear in proses-ferbaal. By in folgjende oertrêding moat er syn lûdsapparatuer ynleverje.

Tsjin 3.00 oere kaam der in melding fan lûdsoerlêst yn de Prinsetún. In groep fan 15 persoanen wie lûdroftich en hold in nachtlike swimpartij. De groep is oansprutsen en fuortstjoerd út it park.