Ynskripsje út 1614 fûn yn eardere stedshûs fan Boalsert

'Abraham Jacobs, stadt timmerman ende meister van dit werck. Anno 1614 12/30' sa hat er op 30 desimber 1614 yn 'e balke snijd. It bestean fan dizze tekst wie al yn 1895 bekend, mar net ien wist wêr't de tekst krekt stie. By it demontearjen fan de flierdielen foar it balkeherstel is de tekst no sichtber wurden.

Bou

Der waard lang oannommen dat Jacob Gijsberts, de heit fan Gysbert Japicx, de ûntwerper fan it gebou wie. Hoewol't hy in oansjenlike rol hie, is it gebou it resultaat fan in boukollektyf. Abraham Jacobs waard ynskeakele as timmerman. It riedhûs waard boud fan 1614 oant 1617. No wurdt it ferboud ta kultuerhistoarysk sintrum, dat nei alle gedachten oan 'e ein fan dit jier oplevere wurdt.