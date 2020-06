Kollum: "Al fjouwer beammen"

Op de earste side stie in tekst fan de filosoof Nietzsche: 'Misschien zijn we zo graag in de natuur omdat die niet over ons oordeelt.' Tsja, salang't der gjin minsken yn 'e buert binne wol, mar miskien rabje de beammen ek wol oer ús. Want yn it blêd stie ek in artikel oer in harkboek dat spesjaal foar it WNF skreaun is: 'Het fluisterende woud'.

De skriuwster is oars nei beammen sjen gien nei in ferhaal fan boskwachter Peter Wohlleben. Ik ha him alris earder neamd yn in kollum omdat ik syn boek ek ha en hy seit dat beammen mei elkoar kommunisearje troch in netwurk fan skimmels ûnder de grûn. En alle kearen as ik hjir oer neitink, bin ik eins wol benijd wat de beammen oer ús sizze.

Ik tink net folle goeds want we mige der tsjinoan, slaan der spikers yn en kappe se om. It giet op it heden woest yn 'e Amazône, mar ek yn it Atlantyske reinwâld. Lokkich binne der minsken dy't fjochtsje foar de takomst fan dizze oerbosken en it soe goed foar de natuer en it klimaat wêze as we oer de hiele wrâld mear beammen plantsje.

Fierder bin ik der achter kommen dat de seeën, en dan benammen it koraal, te lijen hawwe fan de sinnebrânoalje dy't wy brûke. We moatte eins gjin produkten mear keapje mei octinoxaat en oxybenzon en kinst better krêm brûke omdat in spray alle kanten útfljocht en dus ek streekrjocht yn it wetter. In heal oere nei it ynsmarren wachtsje foardatst it wetter yn giest, skynt ek better te wêzen want dan spielt de krêm minder hurd fan dyn hûd.

It artikel oer hunen mei in missy fûn ik ek hiel aardich. Der wurde nammentlik hunen traind om de rangers te helpen in harren striid tsjin de streuperij. Sokke hunen kinne wapens, streupers en fallen opspoare en der binne ek speurhûnen dy't net allinnich drugs fine kinne mar ek yllegaal smokkele bisten en produkten. Yn Australië binne sels hunen dy't koälapoep opspoare sadat se nei boskbrannen libjende koäla's rêde kinne.

It giet de goede kant wer út mei guon swier ferbaarnde bosken yn Australië want de bedrige brune raafkaketoes binne wer sjoen! En de swarte noashoarn makket ek in foarsichtige comeback! Der binne 17 ferhûze fan Súd Afrika nei Malawy, as ûnderdiel fan in suksesfol beskermingsprojekt. Omdat de diken sa min wiene, fleagen de noashoarnen it earste ein fan de rûte ûndersteboppen hingjend oan in helikopter troch de loft en dat seach der hiel nuver út.

Doe't ik it blêd út hie, wie it my wol dúdlik dat minsken eins oeral noch de balâns fersteure út eigenbelang, ûnferskillichheid of ûnnoazelens. Dêr tsjinoer is in groep dy't wol yn 'e bres springt foar de natuer. Sokken farre op in spesjaal makke boat mei in opromsysteem op de Midlânske see om dêr tsientûzenen stikken plestik út te fiskjen en yn Walloanje plantsje se 4.000 km hage omdat it goed is foar it bioferskaat.

En wat dogge wy? Wer eamelje oer Swarte Pyt! Dus ik stel foar dat foar alle kearen dat we oant novimber de wurden 'Swarte Pyt' sizze, hearre of lêze der in beam plante wurdt yn de swartepitebosk. Dêr fertelt eltse beam in ferhaal oer in tiid dat de minsken net mear ien wiene mei de natuer, lit stean mei har eigen en elkoar."