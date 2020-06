Ronald McDonald Hoeve yn Beetstersweach siket frijwilligers

"Doe't wy yn 2009 begûnen, hiene wy bepaalde ferwachtingen en takomstplannen en it is hiel moai om te sjen datst yn de rin fan de tiid famyljes mei in soarchyntinsyf bern rjochting Beetstersweach kommen sjochst en wat foar harren betsjutte kinst", fertelt Marc Stallinga fan De Hoeve.

It libben fan de âlden of fersoargers bestiet 24/7 út soarch. "Wy ûntsoargje minsken mei ús pân. Alles is oanpast, mei bygelyks brede doarren en gjin drompels. Wy hawwe ek in soart fan hotelservice en organisearje lytsskalige aktiviteiten. Mar de soarch wurdt gewoan dien troch de âlden of fersoargers."

De Hoeve siket frijwilligers foar ferskate taken. Stallinga: "Der sit altyd in fasilitêre taak yn. Frijwilligers soargje der mei elkoar foar dat it gebou netsjes en skjin bliuwt. Op de dagen dat minsken yntsjekke, bist gasthear of -frou. Frijwilligers dogge ek aktiviteiten mei de bern, lykas in bingo of pankoekbakke."

Ferlet fan nije minsken

De ynstelling wurket neffens Stallinga mei frijwilligers dy't der al hiel lang wurkje, mar om ferskate redenen is der no ferlet fan nije hantsjes: "Ast tsien jier earne wurke hast, wurdt it tiid foar wat oars. Oaren wurde wat âlder en dan slagget it net sa goed mear. Corona hat ek parten spile: in oantal frijwilligers út kwetsbere doelgroepen komt foarearst net mear. Dus der kin absolút wer in oantal minsken by."

Minsken dy't it wol wat ta liket om te helpen by de Ronald McDonald Hoeve yn Beetstersweach kinne har fia harren webside oanmelde.