Teäterfoarstelling De Tocht yn ferbân mei coronakrisis ferpleatst nei 2022

Fanwegen de coronakrisis hat it produksjeproses fertraging oprûn, wêrtroch't 2021 net mear helber is. Sa kin ûnder oare it testen fan de oer iis bewegende tribunes net trochgean, om't der net mei publyk test wurde mei.

'Gjin konsesjes'

"'De Tocht' giet troch, mar de we dogge gjin konsesjes yn kwaliteit", seit kreatyf produsint Foppe van der Veen. "2021 liket noch fier fuort, mar de produksjeplanning is strak. As we no net fan koers feroarje, kinne we net de foarstelling meitsje dy't we foar eagen hawwe. Dat is net de maklikste beslissing om te nimmen, mar wol de bêste."

Ek de kâns dat der foar 2021 net op tiid in faksin beskikber is, spilet mei yn de oerwaging. Under de coronamaatregels fan no soe der net mei folsleine sealbesetting spile wurde kinne. Sjoen de omfang fan de produksje is dat in te grut finansjeel risiko.