PvdA wol garânsje: gjin gas- en sâltboarringen yn de Waadsee

Neffens steatelid Hetty Janssen fan de PvdA bestiet de kâns dat hjirtroch it belang fan it Waad ûndersnijd wurdt. "Wij hebben ons als Provinciale Staten meermaals uitgesproken over de waarde van het gebied en de bescherming ervan. Wij vragen ons daarom af of het College nog steeds uitvoering geeft aan de uitspraak dat wij niet meewerken aan gasboringen in Fryslân, dus ook niet onder de Waddenzee."

Skriftlike fragen

De Waddenvereniging is net tefreden mei de manier fan oerlis. Janssen stelt dêrom skriftlike fragen oan Deputearre Steaten. "De Waddenvereniging uit zijn bezorgdheid over de bescherming van de Waddenzee als werelderfgoed. Het gaat hier om een uniek natuurgebied van mondiale betekenis waar de natuur nu nog redelijk ongestoord haar gang kan gaan. Wij willen daarom graag weten waar de onvrede over het tot stand komen van de Waddenagenda 2050 over gaat."

Fierder skriuwt se: "Zij zetten zich in voor de bescherming van de natuur in het Waddengebied, wordt de natuur in 2050 dus wel genoeg beschermd?" De PvdA wol dat Deputearre Steaten net akkoart giet mei de Waddenagenda as dizze sâlt- of gasboarringen tastiet.