Coronakrisis deastek foar Reisburo Franeker: "De hiele wrâld sit op slot"

In drama foar Jeannet Diemers-Hospes en har seis wurknimmers. "Dit is de iennige keus dy wy noch seagen", sa seit Diemers-Hospes. "Dizze krisis is desastreus. De hiele wrâld sit op slot."

Grut drama

"Dit is echt in grut drama", begjint in emosjonele Jeannet Diemers-Hospes har ferhaal. "Op 15 maart is de corona start en fan doe ôf oan ha we alle senario's berekkene. Dit ha we elke dei hast wol dien. We moatte oan al ús ferplichtingen foldwaan, sa as de betellingen, mar dat wurdt dreech as gjin ien boekt. We seagen it ein sadwaande wol oankommen, mar it is ûnfoarstelber hoe fluch oft it gien is."

Doe't de krisis begûn, wiene de gefolgen fuortendaliks te fernimmen by de brânsj. "Dernei is it kompleet ynsakke en waard gjin inkelde reis mear regele. Elke dei hopen we op nij perspektyf, mar dat kaam der net." Ek sels oplossingen sykje wie dreech. "We ha de minsken belle om harren reis te annulearjen foar de simmer, want dan wiene de kosten leger. Mar ek dat wie net te dwaan op in gegeven momint."