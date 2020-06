Wurknimmers Súdwest-Fryslân oer it gehiel tefreden oer harren wurkjouwer

Ferantwurdlik wethâlder Eric Faber is tefreden oer de útkomsten fan it ûndersyk. Hy fynt dat de gemeente der best grutsk op wêze mei dat se better út de bus komt as it gemiddelde fan de gemeenten yn Nederlân. Mar hy begrypt de krityk ek.

"Als je afspreekt dat je een jaarlijkse beoordeling krijgt, dan moet die ook gehouden worden. Dat is niet goed te praten en moet gewoon beter", seit hy. De krityk op it gebrek oan in heldere koers wurdt neffens him al oanpakt. It kolleezje hat krekt in koersnota útbrocht. "Als die in de raad wordt aangenomen, kunnen we dat heel goed vertalen naar alle afdelingen en alle teams van nou. Dat is de koers, dat is de richting, die kant gaan we op."

Kommunikaasje dreech

Faber snapt ek de krityk op de ynterne kommunikaasje. "Communicatie is echt een heel moeilijk ding. Hoe goed we ons best ook doen, helemaal goed krijg je het nooit."

Yn Súdwest Fryslân hat de lêste jierren de nedige ûnrest west op polityk gebiet. De gemeente kampt ek mei in grut tekoart. Faber is der wiis mei dat dit blykber net soarge hat foar fermindering fan de wurkwille.