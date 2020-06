Dea kealtsje yn Donkerbroek slachtoffer fan wolf?

It foarfal barde koart nei't in mearderheid yn Provinsjale Steaten woansdeitejûn it beslút naam dat de wolf him net yn Fryslân fêstigje mei. Krekt nei trijen nachts hearde boer Mulder in soad leven yn it lân. De kij balten en begûnen te draven. Hy tocht net fuort dat der wat slims oan de hân wie, de kij meitsje wol faker leven as der kealle wurde moat.

Tsjin seis oere moarns wit Mulder pas dat it goed mis is. Syn buorman fynt in dea, oanfretten kealtsje en warskôget de boer. It fleis is fan de bonken iten en der misse grutte happen út de romp fan it bistje. Fan de foarpoaten is hast neat mear oer, dy binne fan de romp ôfbiten. Ek de nekke is sawat fuortfretten.