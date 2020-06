Sels fruit kweke populêr yn coronatiid: "Minsken binne bang dat de winkels leech reitsje"

Neffens Holtrop hat de tanommen ferkeap ferskate oarsaken. Troch de coronakrisis sitte in soad minsken mear thús en komme se derefter dat dat saaie sket of dy tún mei tegels eins hielendal net sa moai is om alle dagen tsjinoan te sjen.

Boppedat binne minsken neffens Holtrop troch de coronakrisis bang dat de winkels leech reitsje en it itensguod dêrom dan mar sels ferbouwe. Ek tinke hieltyd mear minsken nei oer wat se ite en wêr't dat weikomt. Se wolle witte wat se yn 'e mûle dogge. In eigen fruit- en grientetún is dan fansels it ultime bewuste iten.