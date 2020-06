FIDEO: Oftraap fan de kampanje Fryske foetôfdruk yn Grou

Mei ferskate Fryske pommeranten lykas Foppe de Haan en deputearre Sander de Rouwe, en fuotballers fan SC Hearrenfean en SC Cambuur gie tongersdeitemiddei yn Grou de kampanje Fryske foetôfdruk fan start. Doel fan de kampanje is om de oanslach dy't wy as Friezen dogge op it miljeu en de grûnstoffen, werom te bringen. De inisjatyfnimmers hoopje dat safolle mooglik Friezen der oan meidogge. De start wie op de fuotbalfjilden fan GAVC: de Grouwster Amateur Voetbal Club.