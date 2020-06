It Fryske Gea en Lânskipsbehear Fryslân fusearje op bestjoerlik mêd

Lânskipsbehear Fryslân hat syn kantoar yn Beetstersweach en advisearret, begeliedt en ûntwikkelet by projekten dy't rjochten binne op it behâlden en fersterkjen fan it Fryske lânskip. Sy helpe bygelyks by in tal lokale inisjativen, mar stean ek agraryske natuerferieningen by.

Eardere gearwurking

Yn 2013 hawwe beide organisaasjes al in yntinsjeferklearring ûndertekene om ta in gearwurking te kommen. Yn 2015 setten sy útein mei in koöperaasje dy't him rjochte op de plattelânsûntjouwing. Yn 2018 is dat inisjatyf eins wer op non-aktyf setten.

It is de bedoeling dat de fúzje op 1 jannewaris 2021 in feit is.