Oprop oan sponsors Sinteklaasyntocht Ljouwert: "Hâld op mei Swarte Pyt"

It inisjatyf komt fan Marleen Nagtegaal fan Ljouwert. Sy is artistyk lieder fan it festival Explore the North, mar docht de oprop oan de ûndernimmers dy't de yntocht sponsorje op persoanlike titel.

De brief dy't sy nei de sponsors stjoerd hat, is ûndertekene troch ferskate minsken út de Fryske kulturele wrâld sa as kultuerwethâlder Sjoerd Feitsma fan Ljouwert, direkteur Siart Smit fan Oerol en Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja. "Dit zijn mensen die opkomen voor zichzelf en hun medeburgers en die vinden dat het kwetsen van mensen met een andere huidskleur dan de witte moet stoppen", sa skriuwt Nagtegaal yn de brief.