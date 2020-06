Minister Grapperhaus bringt wurkbesite oan Ljouwert

Sa wienen se by it Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en it opliedingssintrum ROC Friese Poort. De minister hat mei studinten in game spile oer cybercrime en hy spruts mei plysjes en boa's dy't te meitsjen hân ha mei driging en geweld.

De minister wie ek oanwêzich by in mienskiplike kontrôle fan gemeente en plysje op mooglike yllegale aktiviteiten yn ferskate loadsen op it Ljouwerter yndustryterrein Hemrik.