"Ferbergje net wa'tst bist, dat brekt dy op en giest deroan kapot" 

Ien fan de ferhalen dy't fêstlein binne, is dat fan Jitske de Wagt. Se is 22 jier âld en wist al doe't se tsien jier wie, dat se op froulju foel. "Dat wie frij betiid", fertelt se yn har filmke. "Ik koe der foar mysels net sa goed in definysje oan jaan. Ik wist wol wat ik fielde, mar ik koe my net identifisearje mei in soarte fan label."

Se is doe pas op har sechtsjinde út de kast kaam. Dêrfoar hie se it wol hiel dreech. "Dat je eins it grutste part fan de identiteit foar je hâlde moatte. Ik haw it ûnderfûn as dat je yn in leagen libje. Dêrnei bin ik hiel iepen wurden en folle fleuriger. Ik bin echt in oar persoan wurden."

It boadskip dat Jitske trochjaan wol oan oare minsken dy't yn deselde posysje sitte as har: "Ferbergje net wa't je binne, dat sil dy echt opbrekke en giest deroan kapot."