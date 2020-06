Selstraf foar Ljouwerter (37) dy't tocht de auto fan syn eks yn brân te stekken

De Ljouwerter wie lilk dat syn doetiidske freondinne de relaasje ferbruts. Yn septimber ferline jier berikte de lilkens in hichtepunt en besleat de man nei Frjentsjer, it eardere wenplak fan syn eks-freondinne, te riden.

Molotovcocktail

Doe't hy oankaam by it hûs, smiet er in molotovcocktail nei de auto dy't foar it adres oan de P.S. Gerbrandywei stie. De eks-freondinne wie yntusken lykwols ferhuze. Twa auto's fan de bewenners giene yn flammen op.

Fanwegen in persoanlikheidssteurnis en harsenskea is de man fermindere tarekkenber. Hy hie ek nochris speed brûkt, wêrtroch't hy neffens de rjochtbank út balâns rekke wie. De man moat in medyske behanneling folgje en mei gjin kontakt opnimme mei syn eks. Ek moat hy him melde by de reklassearring.