Kolleezje sjocht grut keunstwurk op Suderpier yn Harns net sitten

The Drop wie in plan fan ûndernimmer Jan Bokma fan Stiens en in ûntwerp fan keunstner Ronald Westerhuis út Zwolle, dy't ek it monumint foar de MH-17-slachtoffers makke.

Wichtichste reden dat it kolleezje tsjin de plannen is, is dat it bouwurk net foldocht oan in goede romtlike oardering en net goed past by Harns. It kolleezje seit lykwols de mooglikheid iepen hâlde te wollen om in bysûnder bouwurk te ûntwikkeljen dat better by de stêd past.