Offalferwurker Van der Galiën ûnder ferskerpe tafersjoch pleatst

De provinsje en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) sizze dizze stap te setten om't dy in logysk ferfolch is binnen de Lanlike Hanthaveningsstrategy. Yn dizze matriks wurde earnst fan de oertredings en it neilibjen fan de easken tsjin elkoar ôfset.

"De maat is fol"

Dit liedt ta bepaalde aksjes fan it befoege gesach, yn dit gefal de provinsje. Deputearre Hoogland: "De maat is no fol. We binne al jierren dwaande om mei it bedriuw ôfspraken te meitsjen en dizze wurde net neilibbe. It bedriuw docht himsels, mar ek de omjouwing hjirmei tekoart."

Ofrûne perioade oertrede it bedriuw regelmjittich de fergunning troch net te foldwaan oan de easken rûnom it opslaan fan ôffalstoffen. Ek feroarsake it bedriuw stofhinder by it laden fan skippen.

Feroarings

It ferskerpe tafersjoch hâldt ûnder oare yn dat tafersjochhâlders fan de FUMO ien kear yn 'e wike in kontrôlebesite oan it bedriuw bringe, yn opdracht fan de provinsje. Op syn minst twawykliks giet in bûtengewoan opspoaringsamtner (boa) mei op kontrôle. Dit bart sûnder oankundiging.

Eartiids barde dit allinnich wannear't in tafersjochhâlder in oertreding sinjalearre. By klachten fynt direkt kontrôle plak. By de kontrôles sjogge hanthaveners oft it ôffalbedriuw de fergunning neilibbet en of der goed mei ôffalstoffen omgien wurdt.

Ek sjocht de FUMO nei de brânfeiligens en de fersprieding fan stoffen nei de omjouwing. Hjirby wurdt yntinsyf gearwurke en ôfstimd mei hanthaveningspartners, wêrûnder it Iepenbier Ministearje.