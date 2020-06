Twivel oer draachflak foar Coöperatie regio Appelscha 3.0

Yn it earste jier is jild oerbleaun fan it beskikbere budzjet. Wethâlder Fimke Hijlkema oerwaget om der noch in jier oan fêst te knoopen, mei fanwegen de coronakrisis. WijLokaal en de ChristenUnie binne lykwols kritysk, om't de koöperaasje al twa jier tiid krigen hat om har doelen te beheljen.

Ferbiner

Der binne soargen yn de ried oft de koöperaasje wol de hope ferbiner is tusken alle toeristyske ûndernimmers, om't de ledegroei stagnearje soe en leden sels fuortgean. Der wiene oan it begjin 13 leden, neffens de wethâlder no noch 12.

Ooststellingwerfs Belang fermoedt dat de progresje ek bûten Appelskea stagnearret. Yn de publike opiny is de koöperaasje neffens de partij allinnich rjochte op Appelskea en net op alle toeristyske ûndernimmers yn de gemeente.

Bosbergtoer

De ferheging fan de toeristebelesting yn 2021 en de problen mei it tagongssysteem fan de Bosbergtoer binne ûnderwerpen dy't de koöperaasje sels ek beneamt as knipepunt. Los fan de problemen mei it tagongssysteem is it ek noch de fraach oft de toer op 1 july wer iepen kin.

Ferskate fraksjes fine de eksploitaasje fan de toer gjin taak foar de koöperaasje, dy't dêrfoar yn de eigen begrutting wol ynkomsten en kosten rûze hie. De hystoaryske feriening wol dat de wethâlder de toer beheart. Dy wol dêrop net foarút rinne, want alle opsjes lizze noch yn it foarjier fan 2021 op tafel.