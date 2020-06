Krekt wat minder útkearingen yn Fryslân, mar ek folle minder fakatueres

Dat it tal yn maaie wat minder waard, komt omdat minder minsken yn de bou, de lânbou en parten fan de yndustry in útkearing oanfregen. Yn oare sektoaren, lykas de hoareka, de skjinmak en de hannel naam it tal minsken ta, dat oanwiisd is op in útkearing.

Minder fakatueres

Troch de koronakrisis rûn it tal fakatueres ek werom, foaral yn administrative beroppen. Der is noch wol in protte fraach nei technysk personiel, ict'ers en soarchpersoniel.