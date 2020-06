Alvedoarpediner moat foar reuring soargje yn lytse doarpen

Lytse doarpkes berikke

De twa trijegongendiners yn Gaast kostje 7,50, mar Possel wol eins dat dizze alve diners fergees wurde. Fia de VOORbeeld-ferkiezing hopet se jild te krijen om alles te bekostigjen. Mar ek as dit net slagget, moat it diner de lytse doarpkes yn Fryslân berikke. "Maar dan moeten we wel met de dorpen gaan praten of ze een kleine bijdrage kunnen leveren, of dan moeten we toch geld vragen voor het diner."

Der binne noch gjin doarpen útkeazen foar de diners, mar it is wol de bedoeling om doarpen oer de hiele provinsje te finen. Possel en Hubregtse binne op syk nei lytse doarpen, mei in pear hûndert ynwenners, dy't wol in eigen doarpshûs of kafee hawwe. Der moat fansels wol romte wêze om it diner te organisearjen.