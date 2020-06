Fjouwer gevels yn Fryslân hawwe gjin brânfeilige beklaaiïng

Alle gemeenten yn Nederlân hawwe fan de minister fan Ynlânske Saken opdracht krige te ynventariserjen hoefolle gebouwen oft der yn harren gemeente binne mei in gevelbeklaaiiïng dy't brânber is. Oanleiding dêrfoar is de brân yn in flatgebou yn Londen. Dêrby kamen tachtich minsken om it libben, ûnder oare omdat de flammen harren rap ferspriede koene fanwege de gevelbeklaaiïng.