Earste peal foar nije produksjehal Zandleven Coatings yn Ljouwert

Foar direkteur Waling Dijkstra fan Zandleven Coatings is it in bytsje in grutte goed nijsshow. "Ja, want het is natuurlijk mooi dat we de eerste paal slaan op een moment dat we met een coronacrisis zitten. Maar ook omdat we hiermee ook duidelijk maken dat we hier blijven."

Dijkstra doelt dêrmei op in skeel dat hy hie mei de gemeente Ljouwert. Dy woe it bedriuw dêr it leafst wei ha om romte te meitsjen foar de westlike ynfalswei. Dat rûn sa heech op dat de gemeente drige mei ûnteigening. Sa fier is it net kaam. De dyk koe krekt njonken it bedriuw oanlein wurde.

Om oan te jaan dat de relaasje mei de gemeente goed is wie wethâlder Friso Douwstra frege de earste peal te slaan. Douwstra wie wiis mei de útnûging: "It is goed dat oare bedriuwen sjogge dat it kin, dat hoe min it ek giet der altyd wol in kâns leit. En dit bedriuw sit hjir al 152 jier, in moai famyljebedriuw."

De oarderportefúlje fan Zandleven sit ek goed fol seit Dijkstra. "De bouw ligt niet stil, dat scheelt. We leveren bovendien de coating voor de bouw fan het nieuwe AZ-stadion in Alkmaar." Benaud foar de takomst is Dijkstra net: "Je moet altijd gaan bouwen als het niet lekker loopt. Het wordt pas anders als er sprake is van een economische recessie. Is er sprake van 5 of 10 procent krimp. Maar daar houden wij ons niet mee bezig."