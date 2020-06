Nij restaurant Oan Tafel moat Wergea libben hâlde

De kroech is eigendom fan 10 minsken út it doarp dy't de eardere kroech ek opknapten. Hylke Tholen is dêr ien fan. "It wie in dream en dy is no werklikheid wurden. It is geweldich wurden en de minsken binne entûsjast."

Doe't it kafee sa'n trije jier lyn ophâlde ha de mannen dit plan betocht om de kroech op te knappen. "Dat wie ek wol nedich, it reinde nei binnen." Doe kaam ek it idee fan it restaurant derby. "Der wie noait in restaurant yn Wergea, en no ha we it gewoan dien. Alles is makke troch ynwenners, yn Wergea hawwe we wat foar elkoar oer."

Freed binne de gasten wolkom.