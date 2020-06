"Net twa miljoen mar acht ton foar Thialf"; partijen binne kritysk oer liening

Deputearre Sander de Rouwe wol no trochpakke. "Acht ton is net foldwaande; dan bliuwt der in tekoart. We ha sjoen dat trije miljoen de kommende twa jier nedich is. Dat jild moat der no wol komme, want dan kinne we troch mei it ferbetterjen fan de plannen. Dêrom ha we no ek de rêst nedich fan de Steaten om dy útfiering te dwaan."

Thialf-direkteur Marc Winters sjocht it amendemint net sitten. "We moeten oppassen dat we niet na de zomer zonder geld en in de stress zitten. Als bedrijf wil je niet de hele dag bezig zijn met of er genoeg geld op de bankrekening staat om de salarissen te betalen."

Yn de rin fan dizze woansdeitejûn wurdt nei alle gedachten stimd.