Dochs noch it Oerolgefoel op Skylge mei letters yn it lânskip

'De ongelooflijke maar waargebeurde avonturen van de onbevangen Kasper op het anders zo zinderende eiland'. It is in hiele mûle fol, mar sa hjit de vlog fan keunstner Marc van Vliet. Op ferskate plakken op it eilân wurde mei in bouploech letters makke en al dizze letters foarmje dan in wurd. Al dit wurk wurdt filme mei in saneamde go-pro (in kamera op de holle) by Kasper, ien fan de dielnimmers fan de bouploech.

"Door middel van slow tv wordt dit langzaam in beeld gebracht. Zo kun je thuis vanaf de bank meegenieten van het eiland en hopen we het Oerolgevoel mee te geven", fertelt Isabelle Renate la Poutré. Sy montearret al de fideo's dy't alle dagen fan it festival online komme.