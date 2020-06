Fries Verzetsmuseum krijt stipe fan ministearje fanwegen coronasluting

It jild komt fan it ministearje fan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en it Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) en giet nei musea dy't oansletten binne by de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45.

Neffens steatssekretaris Paul Blokhuis ha de oarlochsmusea in fitale funksje yn de maatskippij. "Zij zorgen ervoor dat verhalen en herinneringen over de verschrikkingen van de oorlog levend blijven, zodat ook toekomstige generaties er van doordrongen blijven dat zoiets nooit meer mag gebeuren."

Yn it Fries Verzetsmuseum stiet de tentoanstelling Oog in oog met oorlog stil by 75 jier befrijing en lit ûnder oare foto's en filmmateriaal sjen fan de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân.