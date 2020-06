Wetterskip sil stranger hanthavenje op bereinen sûnder melding

Dat melden moat wol, as it om minder is as 60 kúb giet. As it om mear as 60 kúb grûnwetter giet, moat der sels in fergunning komme. Boeten binne der lykwols noch net útdield, it Wetterskip hat it earst by warskôgingen holden.

Der rint ek noch in ûndersyk nei it bereinen mei grûnwetter, oer wat de effekten binne foar it grûnwetterpeil. De resultaten moatte yn july bekend wurde.