Kampanje 'Ik bin grutsk, ik bin Frysk' is start fan Fryske Pride-jier 

Op 20 juny soe de lanlike Roze Zaterdag yn Ljouwert fierd wurde, mar troch it coronafirus is dy dei mei in jier útsteld. Koartlyn is de provinsje Fryslân, as lêste fan Nederlân, no ek in reinbôgeprovinsje wurden. De flagge wurdt kommende sneon symboalysk hise op it provinsjehûs.

Op it platfoarm Friesland Kleurt wurdt de mienskip sichtber en it doel is ek om te emansipearjen en begryp foar elkoar te fergrutsjen. De kampanje toant mei ferhalen de krêft fan diversiteit en wol oare Fryske lhbtiq'ers ynspirearje ek nei bûten te kommen.