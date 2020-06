Súdwest-Fryslân set mei subsydzjepot yn op griene dakken

Op sa'n 'grien dak' moatte planten groeie dy't wetter bergje kinne. Sa hat it rioel minder te lijen by flinke reinbuien. Ek soarget in grien dak foar ferkuolling yn de simmer en ferwaarming yn de winter. Boppedat giet sa'n dak langer mei en is it goed foar it bioferskaat en foar ynsekten, seit de gemeente. Binnen in heal jier nei takenning fan de subsydzje fan de gemeente moat it dak der lizze.