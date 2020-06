Hast 75 earrebarren ringe troch Stichting It Eibertshiem

Stichting It Eibertshiem hat freed en woansdei hast 75 earrebarren ringe yn it easten fan de provinsje. Dizze stichting is ûntstien út in pear fûgelwachten en set him yn om de populaasje earrebarren yn stân te hâlden. It wurk is dien yn it ramt fan de ringaksje dy't elts jier hâlden wurdt.