Partijen tsjinje moasje yn om wolf út provinsje te hâlden; stek om Fryslân hinne

Marten Dijkstra, biologysk boer yn Aldeboarn en VVD-steatelid, is inisjatyfnimmer fan de moasje. It moat neffens him no oan de oarder komme om't de wolf him noch net fêstige hat yn Fryslân. "As dat wol sa is, kinst der neat mear oan daan."

Ien fan de opsjes is neffens him in stek om Fryslân hinne spesjaal om de wolf te kearen. "In oare opsje is om de wolf te ferdôvjen, te fangen en op in oar plak yn Europa útsette dêr't wol plak is. Of ôfsjitte, mar dat leit dreech om't er op de reade list stiet, dus dat is gjin opsje."

De wolf is in gefaar foar de skiep. "Skieppehâlders ha noed oer har fuortbestean. Se ha der in deitaak om har skiep te beskermjen mei stekken mei stroom."

Hy hat der wol betrouwen yn dat de moasje it hellet. "We moatte der net nayf mei omgean en sizze dat it wol tafalt. We moatte it yn it foar goed regelje en dat ûntbrekt der no yn myn eagen oan."