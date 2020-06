Gaslieding rekke by restauraasjewurk oan de tsjerke fan Lytsewâld

By it restauraasjewurk oan de 18de-iuwske tsjerke fan Lytsewâld is woansdeitemoarn in gaslieding rekke. De brânwacht fan Bûtenpost is op it plak kaam om mjittingen te dwaan en it die yndie bliken dat der gas ûntsnapte. Gasbehearder Stedin hat dêrnei it gaslek reparearre.