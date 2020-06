Twadde Keamerlid Aukje de Vries wol mear boatkapasiteit nei Waadeilannen

Neffens De Vries hawwe de bedriuwen op de eilannen te krijen mei in grutte delgong oan ynkomsten, om't der minder romte is foar deitoeristen en der ek in soad toeristen ôfsizze moatte om't der gjin plak op fearboaten is.

It Twadde Keamerlid wol witte wat de steatssekretaris docht om de kapasiteit fan de boaten grutter te meitsjen. Ek wol sy witte oft it Outbreak Management Team begryp hat foar de spesjale status fan de eilannen. Bûten de feartsjinsten binne der gjin alternativen om nei de eilannen te kommen.