Boargemaster Oosterman ûnôfhinklik foarsitter fan Drintske wolvekommisje

Boargemaster Harry Oosterman fan Eaststellingwerf hat der yn de provinsje Drinte in bysûndere taak by krigen. Hy wurdt foarsitter fan in spesjale gebietskommisje om skea troch wolven te beheinen. Dy kommisje is ynsteld troch Deputearre Steaten fan Drinte en Oosterman is oanlutsen as ûnôfhinklik foarsitter fan bûten de provinsje.