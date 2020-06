Alde besikerssintrum Hegebeintum sloopt: lang om let komt nijbou

Foarsitter Rits van der Ploeg fan Stichting TERP Hegebeintum jout oan dat de sloop him ek wol in bytsje oan it hert giet. "Ik haw der wol in bytsje in gefoel by. Ik haw hjir sels al seis jier omspûke, mar guon frijwilligers wol hast 25 jier. Eltsenien hat meiholpen om it leech te heljen. Frijwilligers giene der somtiden ek wol mei in lyts trientsje út. It hat ús wol in soad muoite koste."

Dochs is hy tige wiis mei de oanpak fan it besikerssintrum: "Wy dogge it foar de mienskip, foar dit doarp en de omkriten. It knapt de boel op. Us gemeente Noardeast-Fryslân wol fan ús ek wol in bytsje it Parys fan it Noarden meitsje. Dêr wurkje wy hurd oan mei, wy wolle hjir wol mear toeristen nei ta krije fansels. De tsjerke is fan de stichting Alde Fryske Tsjerken, mar wy jouwe de rûnliedingen en fertelle oer de kultuerhistoaryske wearden."

Projektlieder Johan Tigchelaar leit út dat it wol in lange wei koste hat om op dit momint út te kommen. "Ik bin nei fjouwer jier tarieden wol bliid dat wy no wat dwaan kinne. En dat wy yn augustus úteinsette kinne mei nijbou. Wy hawwe fjouwer jier dwaande west om eksterne subsydzjes te krijen. Lang om let is dat slagge. De kaaiposysje lei by it Waadfûns. Dat is spitigernôch twa kear mislearre, mar de tredde kear krigen wy fiif ton. Mei de oare subsydzjejouwers lykas provinsje, gemeente en partikuliere fûnsen koene wy de dekking krije. Wy hawwe in goede arsjitekt socht, der leit no in prachtich moai plan. Dat hat ek de goedkarring fan bewenners fan it doarp," seit Tigchelaar.