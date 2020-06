Nije donorwet komt deroan: noch lang net elkenien registrearre

Yn hast alle Fryske gemeenten is it oandiel registrearren leger as it lanlik gemiddelde. Allinnich yn Opsterlân, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân wurdt it lanlik trochsneed helle. Yn alle oare gemeenten hat mear as de helte fan de folwoeksenen him noch net ynskreaun yn it donorregister. Yn Dantumadiel is dat persintaazje it heechst: 57% fan de ynwenners hat noch net oanjûn oft se donor wêze wolle.

Dan de lanlike sifers: 6,9 miljoen Nederlanners stiene begjin dit jier registrearre yn it Donorregister. Fiif jier lyn wie dat noch 5,8 miljoen. Dy 6,9 miljoen is noch net de helte fan alle folwoeksen Nederlanners; 49 prosint.

Nije donorwet

Op 1 july oansteande wurdt de nije donorwet fan krêft. Dy wet giet út fan saneamde aktive registraasje. Dat betsjut dat wannear't ien him- of harsels net sels registrearret, de wet derfan útgiet dat dyjinge gjin beswier hat tsjin orgaan- en weefseldonaasje.

Mei de yngong fan de wet wurdt wol in kampanje op tou set. Elkenien dy't noch net registrearre stiet, ûntfangt tusken 1 septimber 2020 en 31 maart 2021 in brief mei dêryn in oantinken om him of har dochs oan te melden. Mei yngong fan de simmer fan takom jier krije allinnich 18-jierrigen en nije Nederlanners noch sa'n brief.

Fanwegen de coronakrisis begjint de kampanje op 1 septimber en net op 1 july as de wet fan krêft giet.