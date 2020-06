De Alpe d'Huez beklimme op eigen trep foar it goede doel

Mettje de Vries fan Drachten is ien fan de dielnimmers. Mei tolve tsjerkegenoaten rint sy alle dagen de trep 27 kear op en del. "Nei tsien dagen ha je dan 2000 meter yn de fuotten", fertelt se. "Dat is fansels leuk, mar hat ek in doel. We hoopje dat in soad minsken ús sponsorje wolle en we sa wat betsjutte kinne foar minsken yn earme lannen, dy't troch de coronakrisis net oan it wurk kinne. It is miskien in drip op in gloeiende plaat, mar 'alle beetjes helpen'."

In poster as ynspiraasje

Ferline wike tongersdei is The Climb úteinset. "Je begjinne entûsjast, mar fiele it sa no en dan ek wol yn de kûten. Fia in app-groep motivearje wy elkoar en dat helpt wol, want it is soms best wol saai", laket se. "In echte berch jout fansels moaiere gesichten, dus der bin guon dy't al in poster fan de Alpe d'Huez hingjen ha foar ynspiraasje."