NOC-NSF jout kwart miljoen it jier oan Thialf 

Yn Provinsjale Steaten wurdt woansdei praat oer it iisstadion. It giet dan om de bydrage fan 2 miljoen euro om Thialf wer finansjeel sûn te krijen. De Steaten binne kritysk op de bydrage. Opposysjepartijen as GrienLinks, ChristenUnie en D66 seine woansdei te wrakseljen mei it foarstel fan Deputearre Steaten, om't der noch in hiel soad ûndúdlikens is. Sa is der jierliks in struktureel tekoart fan seis ton. Dat is mei de bydrage fan NOC-NSF noch net oplost.

Provinsjaal wurdfierder Peter van den Meerschaut lit witte: "We binne bliid mei it ekstra jild, mar we binne der noch lang net." Van der Meerschaut doelt dêrmei ek op it eksploitaasjetekoart. Deputearre De Rouwe joech earder al oan dat hy fynt dat ek it Ryk ta de bûse moat. Júst omt Thialf sa'n wichtige rol spilet yn de topsport.

Deputearre Sander de Rouwe is út de skroeven. Op Twitter seit er: "Hoe het lange afstand schaatsen in Thialf een teamsport en prestatie werd."