Learlingen fuortset ûnderwiis moatte allegear reanimaasjeles krije

De elektroaden wurde oanlein en beide nimme ôfstân. Mylan en Nynke binne beide tieners dy't op de middelbere skoalle sitte. Sy witte wat se dwaan moatte om't se in kursus folge ha. Mar de measte learlingen yn it fuortset ûnderwiis witte dat net. Dêr wol it Reade Krús Fryslân feroaring yn bringe.

De measte learlingen witte net of amper hoe't se EHBU of reanimaasje tapasse moatte as dat nedich is. Se witte net wat se dwaan moatte as in klassegenoat wat oerkomt, in tafal of in ynfarkt kriget. Reade Krús Fryslân wol dêrom nei de simmerfakânsjes mei in spesjaal lesprogramma by de skoallen lâns om dizze situaasje sa gau mooglik te feroarjen.

Jeanet Terpstra is kollektekoördinator by it Reade Krús: "Wy wolle dat hiel graach. As we learlingen opliede dan ha minsken dy't troffen wurde troch in ynfarkt in folle gruttere kâns om te oerlibjen. Want dizze jeugd giet op stap, is op in sportfjild. As se it allinnich al werkenne en dan 11 belje dan win je al safolle tiid."