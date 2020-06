Sosjale wurkfoarsjenning Empatec hat skuld fan 8,3 miljoen oan gemeenten

De NV Empatec hat in skuld opboud fan 8,3 mijoen euro by de belutsen gemeenten. Dat docht bliken út ûndersyk fan it buro KokxDeVoogd. De gemeenten woene ynsjoch hawwe yn it ferlies fan Empatec yn 2019 fan rom 2 miljoen, No docht bliken dat der yn de rin fan de jierren yn de boeken in saneamde foardering meinommen is dy't hieltyd oprinne koe. Neffens de ûndersikers hawwe de gemeenten en Empatec stekken falle litten. Der hat te min kontrôle west op de finânsjes en de gemeenten hawwe net genôch ynsetten op saakkundigen.